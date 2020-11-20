«Монако» – «ПСЖ»: прогноз Максима Ромащенко на матч Лиги 1

Известный в прошлом футболист Максим Ромащенко дал прогноз на матч Лиги 1 «Монако» – «ПСЖ».
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 1.96.
«Домашняя победа над «Бордо» 4:0 и гостевая над «Ниццей» 2:1 в двух последних турах значительно укрепили позиции монегасков в турнирной таблице французского первенства. Теперь команда идёт на шестом месте, отставая от лидирующего «ПСЖ» на семь баллов. Да, по-прежнему из-за травмы не играет россиянин Александр Головин, однако и без него у «Монако» есть кому и организовывать, и завершать атаки.
Парижане после двух поражений в стартовых турах выдали серию из восьми викторий в Лиге 1 и вновь заняли привычную для себя в последние годы первую позицию в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Лилль» уже на пять баллов. Отмечу и поражающие воображение цифры: 26:1 – таков общий счёт в пользу «ПСЖ» в восьми последних поединках.
«Монако» на данный момент, считаю, является для «ПСЖ» хорошим раздражителем. Да, в последние годы монегаски, как правило, оказывались биты, иногда и с разгромным счётом, но сейчас ситуация несколько другая. Парижане, несмотря на успехи во внутреннем первенстве, явно буксуют в Лиге чемпионов, да и многие ключевые игроки в их составе по разным причинам сыграть не смогут. Но я практически не сомневаюсь, что матч получится боевым и результативным, на что и предлагаю заиграть ставку», — сказал Ромащенко.
- 20 ноября 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:00
-
08:15
-
08:00
-
07:24
-
06:30
- 19 ноября 2020
-
20:05
-
19:23
-
19:00
-
18:13
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:05
-
16:00
-
15:30
-
15:20