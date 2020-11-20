«Монако» – «ПСЖ»: прогноз Максима Ромащенко на матч Лиги 1

Известный в прошлом футболист Максим Ромащенко дал прогноз на матч Лиги 1 «Монако» – «ПСЖ».



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 1.96.



«Домашняя победа над «Бордо» 4:0 и гостевая над «Ниццей» 2:1 в двух последних турах значительно укрепили позиции монегасков в турнирной таблице французского первенства. Теперь команда идёт на шестом месте, отставая от лидирующего «ПСЖ» на семь баллов. Да, по-прежнему из-за травмы не играет россиянин Александр Головин, однако и без него у «Монако» есть кому и организовывать, и завершать атаки.



Парижане после двух поражений в стартовых турах выдали серию из восьми викторий в Лиге 1 и вновь заняли привычную для себя в последние годы первую позицию в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Лилль» уже на пять баллов. Отмечу и поражающие воображение цифры: 26:1 – таков общий счёт в пользу «ПСЖ» в восьми последних поединках.



«Монако» на данный момент, считаю, является для «ПСЖ» хорошим раздражителем. Да, в последние годы монегаски, как правило, оказывались биты, иногда и с разгромным счётом, но сейчас ситуация несколько другая. Парижане, несмотря на успехи во внутреннем первенстве, явно буксуют в Лиге чемпионов, да и многие ключевые игроки в их составе по разным причинам сыграть не смогут. Но я практически не сомневаюсь, что матч получится боевым и результативным, на что и предлагаю заиграть ставку», — сказал Ромащенко.

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