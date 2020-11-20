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«Витязь» — «Северсталь»: прогноз Александра Кожевникова на встречу КХЛ

«Витязь» — «Северсталь»: прогноз Александра Кожевникова на встречу КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Северсталь».

Ставка: победа «Витязя» в основное время за 2.13.

«Думаю, «Витязь» выиграет. Они у себя дома достаточно неплохо выглядят и весьма часто добиваются успеха. Давайте возьмём их победу с преимуществом в одну шайбочку и в основное время. У «Витязя» была целая серия поражений. Чего стоят только два подряд последних матча со «Спартаком», очень обидно они уступили красно-белым. Так что, наверное, пора прекращать это безобразие и наконец оформить победу.

Хоккеисты «Витязя» соберутся и приложат максимум усилий, чтобы победить. Все сработают нормально. Правда, именно с «Северсталью» им всегда было играть достаточно тяжело в любые времена. Ежов здорово смотрится, сейчас он тоже принимал участие во всех встречах, правда, его там, кажется, меняли. И сейчас, после всех поражений, ему надо оправдываться.

Времени отдохнуть и восстановиться после баталий с красно-белыми было достаточно — четыре дня. Кстати, и на выезде подольчане очень хорошо играют с «Северсталью». Попробую поставить на уверенную победу «Витязя» в основное время, но при этом обе команды смогут забить», — сказал Кожевников.

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После паузы на Евротур клуб из Подольска проиграл в основное время четыре матча подряд.
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