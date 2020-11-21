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«Спартак» — «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч 15-го тура РПЛ

«Спартак» — «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч 15-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Динамо».

Ставка: победа «Спартака» за 2.25, тотал больше 2.5 мяча за 2.15, обе забьют за 1.90.

«В мое время это было главное дерби. Для Старостина и для нас всех «Динамо» было огромным раздражителем. Думаю, «Спартак» выиграет, обе забьют и тотал больше 2.5 мяча.

Все будет исходить от «Динамо. Это будет дуэль двух немецких тренеров. Шварц работает в «Динамо» недолго, но после одной из игр ребята сказали, что перед первой игрой под своим руководством он сказал им получить удовольствие от игры, и носиться по футбольному полю. Я думаю, что это направление будет продолжено. Носиться по футбольному полю – это значит раскрываться, что для «Спартака», который имеет Понсе, Ларссона и Кокорина, который прибавил за последнее время, и, возможно, выйдет в основном составе, очень-очень хорошо.

Главное в том, что «Динамо», играя в такой футбол, будет раскрываться. Для «Спартака» это важнейшая вещь. Но спартаковская защита на ноль практически не играет, поэтому думаю, что обе команды забьют».

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