ЦСКА — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч 15-го тура чемпионата России в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Сочи».
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.60.
«ЦСКА в чемпионате выдал хороший отрезок между октябрем и ноябрем. Он перехватил лидерство и показывал очень неплохой футбол. Но касается это, к сожалению, только премьер-лиги, не еврокубков. Не знаю, пойдет ли пауза на пользу армейцам, не уверен в этом. К тому же у них сейчас очень много людей по сборным разъезжалось. Дивеев вышел с сербами и получил травму, его с «Сочи» точно не будет. Наверняка придется снова ставить Васина.
Но «Сочи» может быть достаточно удобен для ЦСКА. Эта команда не закрывается, пытается всегда что-то свое демонстрировать, грамотно выстраивает контригру. Но в плане состава проблемы. Нобоа нет, Попова нет, и центр поля сейчас не так эффективен. И мне кажется, что вызов в сборную и неудачные матчи с Турцией и Сербией могут снова выбить из колеи Заболотного. Он вроде бы почувствовал, что у него начало получаться, а тут такие слабые игры. В итоге даже не представляю, кто у «Сочи» будет созидать и забивать.
ЦСКА очень большую уверенность набрал за последнее время. Поэтому все-таки поставлю на победу армейцев с форой (-1.5) мяча. «Сочи» вряд ли полностью закроется, а в открытом футболе класс исполнителей ЦСКА скажется».
- 22 ноября 2020
-
11:25
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:37
-
08:25
-
08:20
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:45
-
07:31
-
07:30
-
07:20
-
07:15
-
07:10
-
07:00
-
06:45
-
06:30
- 21 ноября 2020
-
23:33
-
22:00
-
21:50