ЦСКА — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч 15-го тура чемпионата России в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Сочи».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.60.

«ЦСКА в чемпионате выдал хороший отрезок между октябрем и ноябрем. Он перехватил лидерство и показывал очень неплохой футбол. Но касается это, к сожалению, только премьер-лиги, не еврокубков. Не знаю, пойдет ли пауза на пользу армейцам, не уверен в этом. К тому же у них сейчас очень много людей по сборным разъезжалось. Дивеев вышел с сербами и получил травму, его с «Сочи» точно не будет. Наверняка придется снова ставить Васина.



Но «Сочи» может быть достаточно удобен для ЦСКА. Эта команда не закрывается, пытается всегда что-то свое демонстрировать, грамотно выстраивает контригру. Но в плане состава проблемы. Нобоа нет, Попова нет, и центр поля сейчас не так эффективен. И мне кажется, что вызов в сборную и неудачные матчи с Турцией и Сербией могут снова выбить из колеи Заболотного. Он вроде бы почувствовал, что у него начало получаться, а тут такие слабые игры. В итоге даже не представляю, кто у «Сочи» будет созидать и забивать.



ЦСКА очень большую уверенность набрал за последнее время. Поэтому все-таки поставлю на победу армейцев с форой (-1.5) мяча. «Сочи» вряд ли полностью закроется, а в открытом футболе класс исполнителей ЦСКА скажется».