«Спартак» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч 15-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021«Спартак» — «Динамо».
Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.14.
«Достаточно игроков отсутствовало в составах обеих команд, разъезжались футболисты по сборным. У «Спартака» это и Ларссон, и Зобнин, и Максименко, и Джикия, и Соболев. У двоих последних сейчас еще есть проблемы со здоровьем. Не знаю, будут ли они готовы к дерби. У «Динамо» тоже многие уезжали: Фомин, Лесовой, Евгеньев, Н’Жи. Шиманьски играл за Польшу, но против «Спартака» он не выйдет из-за дисквалификации. Я веду к тому, что вряд ли стоит нам ждать оптимального футбола от команд.
Вообще, тренеру «Динамо» Шварцу должно быть обидно. Вроде команда заиграла, разгромили «Локомотив» 5:1, а здесь пауза началась. Совсем она не к месту. В то же время было время, чтобы еще раз проговорить какие-то свои идеи, поработать с молодыми футболистами, которых много под динамовской основой.
«Спартак» не очень здорово выглядел перед паузой, особенно в обороне было много проблем. На мой взгляд, его нельзя называть фаворитом в этой встрече. «Динамо» в последнее время выглядело симпатичнее. Но матч будет сложным для обеих команд. Достаточно холодно будет, мяч дубовый. Созидать будет сложно и тем, и другим. Поэтому выберу вариант «Динамо» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча».
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