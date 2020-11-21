«Локомотив» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч 15-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» не проиграет за 2.24.

«Сложно рассуждать на тему, в кризисе ли сейчас находится «Локомотив». Это спорная тема. Мы видели достойные матчи в Лиге чемпионов, но в чемпионате ситуация все хуже. И перед паузой было ужасное поражение от «Динамо» — 1:5. К тому же там еще два удаления у «железнодорожников» было. Гильерме против «Арсенала» сыграть не сможет. Не знаю, потеря ли это, на мой взгляд, крайне слабо он проводит этот сезон. Большие вопросы к защите «Локомотива». Когда нет Чорлуки, начинается бардак. Крыховяк все-таки не в той форме, что был год-два назад. Впереди некоторый хаос. Игроки есть, но никто не играет на стабильном уровне.



Сейчас у «Локомотива» уезжали многие футболисты в сборные. И это, конечно, не на пользу клубу. У Николича будет, по сути, один день, чтобы подготовить команду в полном составе. Все еще в плохом настроении будут. Россияне проиграли, поляки тоже, белорусы тоже.



У «Арсенала» столько сборников нет. У Парфенова было время, чтобы донести свои требования до команды. Первый матч на посту главного тренера Тулы ему совсем не удался. Но сейчас, уверен, он команду встряхнет. Состав неплохой, играть им можно. Рискну поставить на то, что «Арсенал» этот матч не проиграет».