«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».



Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 2.06.



«Здесь стоит отталкиваться от статистики. Не так часто это говорю, но это, мне кажется, подходящий случай. «Сити» в этом сезоне АПЛ всего лишь один раз победил с разницей больше, чем один мяч. Достаточно редкое явление, так как мы привыкли к тому, что «Сити» летает и забивает столько, сколько хочет. Но в этом сезоне «Сити» не летает, в том числе по причинам, озвученным выше. Нельзя сказаться, что команда тужится, но когда она добивается результата, то не рвется забивать еще и еще, а просто выполняет поставленную задачу по набору трех очков.



А вот у «шпор» ситуация обратная. Разница забитых и пропущенных мячей у «Сити» сейчас (+1), а у лидирующих «Тоттенхэма» и «Лестера» соответственно (+10) и (+9), хотя, казалось бы, что должно быть наоборот. У «Тоттенхэма» все достаточно легко происходит, у Моуринью получается практически все, что он хочет видеть от своих подопечных. Организовано все у «шпор» сзади, а впереди залетает практически все, что можно. Та стратегия игры Моуринью, к которой мы привыкли за все время его карьеры, она сейчас идеально работает с этими конкретными футболистами.



Все говорит за то, что фаворитом «Сити» здесь не будет, хотя у букмекеров он подавляющий фаворит. Просто здесь гостям не будет. Совсем не удивлюсь, если «Тоттенхэм» возьмет здесь очки или даже победит. Если на то, что «Тоттенхэм» не проиграет здесь дается коэффициент больше двойки, то это валуй. Здесь большие шансы на то, что «Тоттенхэм» что-то зацепит в этой игре. Такой мой вариант – 1Х».