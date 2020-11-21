«Вильярреал» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал» Мадрид.

Ставка: гол Бензема за 2.29.

«Страшно даже смотреть на количество выбывших в составе «Реала». У кого что там. У кого травма уже давняя, кто-то получил ее только вот-вот, как тот же Рамос или Варан. Его участие под вопросом. Кто-то болеет вирусом, как те же Азар и Каземиро. С трудом Зидану придется набирать состав.



А «Вильярреал» с Эмери сейчас один из лидеров. Команда и в прошлые годы была достаточно яркой, а сейчас претендует на место в четверке, удалось качественно укрепиться в межсезонье. Но от результата я бы отталкиваться не стал. «Реал» всегда остается «Реалом». Его еще надо выйти и обыграть, Возможно, у него еще кто-то поправится к матчу.



Бензема хорош в этом сезоне, основная ударная сила в атаке. И я думаю, что ему могут доверить пробить пенальти в этой встрече. Рамос может не сыграть. И даже если он будет на поле, то не факт, что подойдет к мячу после двух промахов со Швейцарией. Так что я поставил бы на гол Карима Бензема. «Вильярреал» в обороне далеко не идеален, особенно на своем поле, где он стремится играть в атаку».