«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Лестер».



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.80.



«Все в курсе ситуации, с которой столкнулся Клопп, — число травмированных неуклонно растет. Сейчас может такая ситуация сложиться, что вся четверка защитников будет не основной у Клоппа. Ван Дейка, Джо Гомеса и Фабиньо нет, Александр-Арнольд отсутствует. Робертсон под вопросом – в сборной он провел последнюю игру, но перед этим были сообщения, что у него проблемы с задней поверхностью бедра. Вполне возможно, что Клопп, как и Стив Кларк в сборной Шотландии, даст ему отдохнуть – Робертсон не играл в позапрошлой игре сборной. В таком случае вся четверка будет не основной у «Ливерпуля». Конечно, это не здорово. Кроме того, Хендерсон и Салах не сыграют. Пока непонятно, в каком составе будет играть «Ливерпуль», но ясно, что проблемы будут при игре без мяча. Какими бы не были индивидуально сильными резервные игроки, но когда они будут играть вместе, то неизбежно будут возникать ситуации, в которых будет видна несогласованность.



Что касается «Лестера», то у него все получается – это лидер АПЛ. Честно сказать, не ожидал, что настолько все легко будет у Роджерса в этом сезоне после кадровых потерь и других проблем. Но все пока здорово, Роджерс стал немножко Раньери — он использует схожую игровую концепцию, хоть и играет, как правило, в три центральных защитника. Контратакующая модель пока идеально работает. У своих ворот «Лестер» не так много позволяет соперникам, впереди очень эффективно действует команда. Мэдиссон вернулся в строй не так давно, но уже почти обрел былые кондиции.



Мне кажется, что моменты будут возникать у обеих ворот. У «Лестера» они должны будут возникать по причине несогласованных действий обороны «Ливерпуля», но и сам «Ливерпуль» создает остроту и опасность впереди всегда. Не думаю, что без Салаха что-то измениться на этот раз. Как мне кажется, самое оптимальное и логичное здесь поставить на голы – тотал больше 2.5 и обе забьют».