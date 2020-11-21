«Локомотив» — «Арсенал» Тула: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал».



Ставка: ничья за 3.86.

«Московский «Локомотив» после 14 туров расположился на восьмой позиции, которая не соответствует амбициям столичного клуба. В активе «железнодорожников» шесть викторий и три мировые, которые принесли 21 балл, что на пять меньше, чем у четвертого «Динамо».



После успеха в дуэли с «Уфой», московский клуб проиграл три игры подряд. Очень слабо выглядит линия атаки «Локо», которая 15 раз поражала ворота противников.



Тула на восемь пунктов уступает сегодняшним хозяевам, при втором худшем показателе в линии обороны, которая 26 раз пропустила. А это практически по два мяча за игру. После двух поражений подряд «оружейники» разделили очки с «Ротором».



Сегодня «Локомотив» будет считаться фаворитом, но коллектив с огромным трудом набирает очки и забивает голы, но отступать уже некуда. Все-таки я не жду уверенной победы хозяев и не удивлюсь, что нас ждет мирный исход, на что и заиграю ставку».