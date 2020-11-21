«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Атлетико» – «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» с нулевой форой за 1.85.



«У обоих соперников есть свои проблемы сейчас. У «Атлетико», например, не сможет сыграть Суарес. Уругваец слег с коронавирусом, что жаль. Многие ждали его выхода на поле против бывшего клуба. Однако у каталонцев тоже есть свои потери, к примеру, в лице Фати. Он вносил определенную активность и креатив в игру «Барселоны». Но, как я говорил выше, Месси сейчас находится в боевом состоянии.



Чуть выправила «Барселона» турнирную ситуацию в последних турах. Поднялась она немного выше середины. Несколько побед отделяют команду Кумана от лидирующих позиций в чемпионате. А вот «Атлетико» занимает более привычное место. Мадридцы идут третьими и имеют небольшой отрыв от «Сосьедада» и «Вильярреала» с первых мест.



Оба клуба также выступают в Лиге чемпионов между турами в Примере. Причем обе команды играют там с переменным успехом. И у Кумана, и у Симеоне стоит важная задача по поиску оптимального состава на каждую игру, без риска потерять игроков в следующих важных матчах.



Вот и сейчас, скорее всего, соперники могут выставить не всех основных футболистов. С другой стороны, количество игроков в лазарете заставляет, как говорится, «обходится тем, что есть на руках».



Соперники на данный момент примерно равны. Так что здесь все сводится к индивидуальному мастерству отдельных игроков. По моему мнению, в этом аспекте у «Барселоны» есть преимущество, даже с травмированным Фати. Месси должен сделать игру».