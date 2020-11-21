«Краснодар» — «Тамбов»: прогноз Александра Мостового на матч 15-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Краснодар» — «Тамбов».



Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.25.

«После 14 туров нового сезона «Краснодар» неожиданно для болельщиков расположился на 10-й позиции. Кубанский клуб одержал пять побед и три раза сыграл вничью, что принесло 18 очков, а это на восемь меньше, чем у первой четверки. Нельзя не отметить, что «быки» проиграли 4 из 5 последних поединков РПЛ.



«Тамбов» уступает хозяевам шесть баллов, при этом записал в актив по три виктории и три раза разделил турнирные баллы с противниками. В двух последних турах «волки» проиграли.



В составе гостей не сможет выйти на поле Тетрашвили, который на дисквалификации. У хозяев не смогут помочь команде Ари, Стоцкий, Петров и Назаров. У Вильены коронавирус.



Я считаю, что «горожане» имеют хорошую возможность прервать падение и уверенно переиграть аутсайдера, которому предстоит борьба за выживание в элитном первенстве России.



Скорее всего, подопечные Мурада Мусаева сумеют одержать уверенную победу минимум в два гола, на что и заиграю ставку».