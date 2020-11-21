«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Максима Ромащенко на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Максим Ромащенко дал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетико» – «Барселона».



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.96.

«Предстоящее противостояние мадридского «Атлетико» и «Барселоны» в рамках испанской Примеры носит принципиальный характер, что доказывает хотя бы такой факт: лишь однажды в последних 11 встречах двух клубов преимущество одного из соперников выражалось более чем в один мяч.



«Матрасники» уверенно начали очередной сезон и по потерянным очкам являются лидерами первенства. «Атлетико» — единственная на данный момент команда Ла Лиги, которая еще не знала поражений – пять побед и две ничьи в семи проведенных матчах. В последней игре был наголову разбит «Кадис» (4:0); на этом фоне еще более достойной кажется недавняя ничья московского «Локомотива» с мадридцами в рамках Лиги Чемпионов.



«Барселона» пока идет по турнирной лестнице с большим скрипом, занимая после семи проведенных игр непривычно низкое для себя восьмое место. При этом команда успела уже дважды проиграть, правда, в минувшем туре благодаря «тряхнувшему стариной» Лионелю Месси (на его счету дубль) разгромила обычно неуступчивый «Бетис» 5:2.



Честно говоря, трудно отдать предпочтение кому-то из соперников – победить могут и те, и другие. Более предпочтительным вариантом для ставки, на мой взгляд, является пари на тотал больше: думаю, что как минимум три гола в этом интереснейшем матче увидим».