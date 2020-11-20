Александр Пак: нужен баланс, повысить отчисления БК так, чтобы не убить индустрию

Исполнительный директор СБР Александр Пак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» высказал мнение о новых инициативах, направленных на увеличение целевых отчислений букмекеров.



«Инициативы оцениваю положительно, но «положительными» они не будут для всего направления. Думаю, что не выживут мелкие букмекерские компании. Тут нужно соблюсти баланс, повысить отчисления так, чтобы не убить индустрию. Что касается идеи перечислять отчисления в федеральный бюджет, то правительству виднее, но мне это не нравится. Если это будут отчисления федерации, она сама рассмотрит, на какие уставные задачи их тратить. Если это будет через государство, будут очередные отчётности, документы и бумажная волокита», — отметил Пак.

«Букмекеры – самый активный инвестор». К чему могут привести новые инициативы власти Основная мысль власть имущих — увеличить отчисления на развитие спорта. Но это может привести к непредсказуемым последствиям.