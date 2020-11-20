Директор по маркетингу РПЛ: потеря контракта с букмекером будет невосполнимой

Директор по коммерции, маркетингу и коммуникации РПЛ Павел Суворов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым высказал мнение о новых инициативах правительства, направленных на увеличение целевых отчислений БК.
«На сегодняшний день букмекеры стали неотъемлемой частью спонсорских программ большинства спортивных субъектов: клубов, лиг, федераций, и мы не исключение. Контракт РПЛ с генеральным партнёром – букмекерской компанией — один из самых значительных на рынке. Потеря будет невосполнимой, но с одним уточнением: для этого должны быть очень веские причины, затрагивающие весь букмекерский сектор.
Любые рыночные законные инвестиции помогают развитию спорта. В этом смысле букмекеры на сегодня – самый активный рыночный сектор, инвестирующий в спортивную индустрию. Что касается сокращений финансирования, то ничего удивительного не произойдёт, букмекеры не отличаются от остального бизнеса. Если расходы, связанные с дополнительными отчислениями, не будут ничем восполнены, первыми пострадают маркетинговые и рекламные бюджеты. Вероятно, прямо пропорционально сократятся расходы на спонсорство и продвижение. Скорее всего, тяжело придётся небольшим компаниям», — подчеркнул Суворов.
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