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Минспорт поддерживает предложение Минфина увеличить отчисления букмекеров в 2 раза

Минспорт поддерживает предложение Минфина увеличить отчисления букмекеров в 2 раза
Ставки / Прогнозы 0

Министерство спорта поддерживает инициативу Минфина об увеличении целевых отчислений на развитие спорта в 2 раза, с 5% до 10%. При этом предложение подразумевает, что деньги букмекеров будут идти не напрямую федерациям, а в бюджет государства, которое потом будет распределять их.

«Минспорт России поддерживает предложение об увеличении в 2 раза размера целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах. При этом считает важным сохранить данные отчисления как источник финансирования сферы физической культуры и спорта, так как эти средства спортивные федерации и лиги направляют на развитие детско-юношеского и профессионального спорта», — заявили в пресс-службе ведомства в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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Основная мысль власть имущих — увеличить отчисления на развитие спорта. Но это может привести к непредсказуемым последствиям.
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