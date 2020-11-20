Гендиректор «Уфы»: если останемся без букмекера-спонсора, это ударит по нам

Гендиректор «Уфы» Ринат Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем прокомментировал инициативы властей по увеличению целевых отчислений букмекеров.



«Честно говоря, мы просчитывали вариант, что мы должны получать от букмекеров больше денег. Но в жизни бывает всякое, если останемся без отчислений – будем привыкать к новым реалиям. Если так случится, такое ударит по нам. Не то что мы умрём, но всё же.



Когда есть какой-то регулятор или посредник, он будет забирать часть денег себе. Как бы не получилось так, что букмекеры платили 5%, а будут 10%, но часть будет доставаться регулятору. Пока до конца непонятно, как это будет выглядеть. Все же понимают, что, если сидит прослойка, она что-то забирает. Я за то, чтобы команды зарабатывали на этом. Главное – не должны играть профессиональные спортсмены. А для индустрии такие партнёрства идут в плюс, так живёт весь мир. Такие партнёрства существуют, чтобы государство меньше участвовало в финансировании клубов», — заявил Шайбеков.

«Букмекеры – самый активный инвестор». К чему могут привести новые инициативы власти Основная мысль власть имущих — увеличить отчисления на развитие спорта. Но это может привести к непредсказуемым последствиям.