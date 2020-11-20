Депутат: букмекеры — не самый слабый бизнес, чтобы с ним ломать копья

Автор законопроекта о создании единого букмекерского регулятора, депутат Госдумы РФ от от «Единой России» Игорь Станкевич рассказал о проекте, устанавливающем новые правила целевых отчислений для букмекеров.
«Мы предложили систему, в которой любая ставка должна быть учтена. Так мы возвращаемся к прозрачности, а дальше со всего, что учтено, будет удерживаться единая и небольшая, как мы считаем, ставка. Более того, сегодня принято решение, что законопроект рассматривается советом Думы, пересылается во фракции, комитеты, правительству и президенту.
Мы не против обсуждений, давайте обсуждать, у нас открыто всё. Мы же не втихаря, извините, всё делаем. Это законопроект, сложный, объёмный и непростой. Всех, кто заинтересован, приглашаем к активному участию.
Я не сомневаюсь, что будут подготовлены соответствующие встречи в Думе. Это не самый слабый бизнес, чтобы с ним ломать копья. Нужно сесть и обсудить, чтобы найти правила, которые позволят всё принять.
Кто-то сказал уже мне, что это уничтожение мелких букмекеров, но это его взгляд, а есть мой, может и специфический. Я бываю не только в Москве или в крупных регионах, я вижу, как всё там работает», — заявил Станкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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