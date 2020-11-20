Пётр Ян — Алджамейн Стерлинг: когда бо UFC 256, где смотреть, прогнозы и ставки букмекеров

12 декабря в Лас-Вегасе в главном бое турнира UFC 256 сразятся россиянин Пётр Ян и представитель США Алджамейн Стерлинг. Это будет первая защита Яна титула чемпиона UFC в легчайшем весе. Начало боя — не ранее 7:00 мск 13 декабря. Прямую трансляцию всех боев турнира можно будет посмотреть на телеканале «РЕН ТВ», а также на UFC TV, видеосервисах Wink и More.TV.



Букмекерские конторы уже представили коэффициенты на бой. По их оценкам, Петр Ян – фаворит предстоящего поединка. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.69. Это примерно 58% вероятности. Поставить на американца ямайского происхождения Стерлинга можно с коэффициентом 2.25 (42%).



27-летний Ян в июле завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, нокаутировав Жозе Альдо.