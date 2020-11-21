«Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Беларуси

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Минск – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.13.

«Люди добрые, знаете ли вы, когда минское «Динамо» в последний раз обыгрывало ЦСКА, при том что иногда соперники играли аж по четыре «междусобойчика» за сезон? Не знаете? Я подскажу: в сентябре 2014 года. То есть, почти никогда. Следующие 16 (прописью – шестнадцать) матчей армейцы выиграли, а в пяти последних к тому же забросили в минские ворота 27 шайб, то есть по 5,4 шайбы в среднем за матч. Сами же за эти же пять матчей пропустили 6 шайб. Вас еще не ушибло такое соотношеньице? И у кого-то еще осталась шальная мысль поставить личные, кровно заработанные карбованцы на товарищей из братской Белоруссии?



Нет, я в общем и целом не против этих товарищей, готов их поддерживать в нелегкое время и буду рад видеть их в плей-офф, куда они почти наверняка попадут. Но давать им какие-то преференции в матче, пусть и домашнем, с ЦСКА, который давил их еще с советских времен, и продолжает давить и сейчас, извините, не могу. Потому что минчане четко, точно и полностью подпадают для ЦСКА под категорию «Своего клиента», значение которой я объяснял здесь неоднократно и подробно.



Будем верить статистике. ЦСКА, конечно же, победит. Причем сделает это, конечно же, в основное время. И счет будет что-то вроде 5:1. Как говорил кот Матроскин, чтобы не портить отчетность».