«Рубин» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч 15-го тура чемпионата России в Казани

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Ростов».
Ставка: ничья за 3.36.
«В очень тяжелую ситуацию попал казанский «Рубин». Слуцкому не позавидуешь. Чуть ли не каждый день во время перерыва на сборные приходили новости о заболевших коронавирусом рубиновцах или их травмах. Причем казанцы потеряли лидеров — Хвичу, Хвана, Уремовича. Не совсем понятно, сыграют ли Деспотович и Йевтич. В сборных также были Игнатьев, Бакаев и Макаров. Очень трудно будет казанцам подготовить боеспособный состав.
У «Ростова» кадровая ситуация полегче. Должен вернуться в строй Мамаев. Скорее всего, будет готов и Байрамян. Да и сборников у ростовчан сейчас почти нет.
Обе команды интересные. «Рубин», может быть, мы где-то переоценили. «Химки» показали, как с ним играть. «Ростов» обладает серьезными мастерами. Тот же Еременко не забил ЦСКА пенальти, но такое случается. Его игровые возможности все прекрасно знают.
На выезде «Ростов» в этом сезоне играет аккуратно, не раскрывается. Тут нужно вспомнить матч против «Спартака». И здесь наверняка на контратаках будет действовать «Ростов».
Жаль, что не увидим Кварацхелию. С ним бы «Рубин» был фаворитом. А учитывая такие кадровые сложности у хозяев, поставлю на ничью в лоб».
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