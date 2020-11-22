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«Рубин» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч 15-го тура чемпионата России в Казани

«Рубин» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч 15-го тура чемпионата России в Казани
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Ростов».

Ставка: ничья за 3.36.

«В очень тяжелую ситуацию попал казанский «Рубин». Слуцкому не позавидуешь. Чуть ли не каждый день во время перерыва на сборные приходили новости о заболевших коронавирусом рубиновцах или их травмах. Причем казанцы потеряли лидеров — Хвичу, Хвана, Уремовича. Не совсем понятно, сыграют ли Деспотович и Йевтич. В сборных также были Игнатьев, Бакаев и Макаров. Очень трудно будет казанцам подготовить боеспособный состав.

У «Ростова» кадровая ситуация полегче. Должен вернуться в строй Мамаев. Скорее всего, будет готов и Байрамян. Да и сборников у ростовчан сейчас почти нет.

Обе команды интересные. «Рубин», может быть, мы где-то переоценили. «Химки» показали, как с ним играть. «Ростов» обладает серьезными мастерами. Тот же Еременко не забил ЦСКА пенальти, но такое случается. Его игровые возможности все прекрасно знают.

На выезде «Ростов» в этом сезоне играет аккуратно, не раскрывается. Тут нужно вспомнить матч против «Спартака». И здесь наверняка на контратаках будет действовать «Ростов».

Жаль, что не увидим Кварацхелию. С ним бы «Рубин» был фаворитом. А учитывая такие кадровые сложности у хозяев, поставлю на ничью в лоб».

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