«Наполи» — «Милан»: прогноз Александра Аксёнова на матч 8-го тура чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 8-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Наполи» — «Милан».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

«В эти выходные в Серии А встречаются «Наполи» и «Милан». Команды на старте сезона показывают чуть ли не самый эффективный футбол в Италии. Пока миланцы лидируют, опережая неаполитанцев на три очка. Но мы помним, что у команды Гаттузо есть техническое поражение за неявку на игру с «Ювентусом». Не случись этого, «Наполи» вполне мог бы сейчас быть на вершине вместе с «Миланом».



Безусловно, «Наполи» будет не хватать Хюсая, который пострадал от ковида. Плюс, с травмой из сборной вернулся Осимхен — он, как правило, выходит на замену, добавляет свежести, но пока не является незаменимым. «Милан» сыграет без травмированного португальца Леао. В общем, с обеих сторон потери вроде бы заметные, но не критические. Главные звезды выйдут на футбольное поле и будут в полной боевой готовности. А это значит, что оба клубы готовы показывать привычный атакующий футбол. Помним, что предыдущая игра с участием этих соперников закончилась со счетом 2:2. Думаю, что-то такое будет и в это раз.



Таким образом, мой прогноз на матч «Наполи» — «Милан» — обе забьют и тотал больше 2.5».