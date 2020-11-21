«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: где будет трансляция матча АПЛ, смотреть онлайн
21 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Начало матча — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех «Тоттенхэма» оценён букмекерами коэффициентом 4.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.25.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.
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