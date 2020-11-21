«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: во сколько начало матча АПЛ, где покажут

21 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Начало матча — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех «Тоттенхэма» оценён букмекерами коэффициентом 4.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.25.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз: Моуринью поздравит Гвардиолу с новым контрактом Вторая битва Жозе и Пепа в 2020 году. Первую забрали «шпоры».