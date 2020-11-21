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«Вильярреал» — «Реал»: где будет трансляция матча, смотреть онлайн

«Вильярреал» — «Реал»: где будет трансляция матча, смотреть онлайн
Ставки / Прогнозы 0

21 ноября состоится матч 10-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Реал Мадрид». Начало встречи — в 18:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «Вильярреала» оценён букмекерами коэффициентом 2.92.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Реал Мадрид» 21 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.55, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.56. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.98.

Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.49. На пенальти дают 2.50, на удаление — 4.12.

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