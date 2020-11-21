«Краснодар» — «Тамбов»: смотреть онлайн, где будет трансляция матча РПЛ

21 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Тамбов». Начало матча — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех тамбовского клуба оценён букмекерами коэффициентом 8.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.05.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.00, на пенальти — за 2.35.