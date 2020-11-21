«Ньюкасл» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч 9-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» — «Челси».



Ставка: победа «Челси» и тотал больше 3.5 мяча за 3.20.



«Любопытная вывеска, потому что «Ньюкасл» совсем недавно удивил лигу, нанеся поражение крепкому «Эвертону». Но этот результат чередуется с другими, к сожалению, для болельщиков этого клуба, невыразительными матчами.



Что касается «Челси», то команда Френка Лэмпарда подобралась к первой строчке. Есть ощущение, что Лэмпард освоился в роли главного тренера лондонцев, и команда под его руководством добавляет и добавляет. Футболисты в команде собраны отменные, одна их результативность во время перерыва, связанного с матчами сборных, чего стоит. Практически каждый футболист «Челси» в своей сборной сумел либо забить, либо отдать пас, либо просто ярко проявить себя.



«Ньюкасл» и «Челси» в АПЛ вничью практически не играют, я не жду ничьей и в этом матче. Несмотря на то, что игра проходит в Ньюкасле, на мой взгляд, «Челси» фаворит. Помимо этого, я жду атакующей и результативной игры от соперников. Это тот самый случай, когда коса должна найти на камень, и болельщикам скучать не придется.



Мне кажется любопытной ставка победа «Челси» и тотал больше 3.5. Коэффициент 3.20. Команды играют весело, в большинстве случаев забивают обе в этих противостояниях. После перерыва на матчи сборных, как правило, результаты получаются непредсказуемыми и веселыми. Этого жду и от этого матча».