«Атлетико Мадрид» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико Мадрид» — «Барселона».
Ставка: «Атлетико» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.99.
«Диего Симеоне еще ни разу, будучи тренером мадридского «Атлетико» почти 10 лет, не обыгрывал «Барселону» в чемпионате. Когда-то он все-таки рано или поздно ее обыграет. Матчи после сборных для «Барселоны» всегда складываются равно и неоднозначно. Раньше был такой стереотип, что «Барселона» после сборных всегда проигрывала, потому этот стереотип как-то разрушился.
Месси далеко улетал, другие футболисты тоже получали практику, Бускетс травму получил и не сыграет в этом матче, не будет Араухо. Я веду к тому, что «Атлетико» сейчас выглядит поструктурнее. Да, у «Атлетико» нет Лукаса Торрейры – он на карантине, как и Луис Суарес. Вернулся Феррейра-Карраско, с Жоао Феликсом все в порядке.
Мне кажется, что сейчас «Атлетико» выглядит интереснее, стабильнее, увереннее, чем «Барселона». У меня практически нет сомнений, что «Атлетико» не проиграет. Можно также сыграть «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 3.5. Можно было бы даже рискнуть и попробовать сыграть на победу «Атлетико» с коэффициентом 2.94 или «Атлетико» с форой (0)".
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