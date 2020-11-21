«Герта» — «Боруссия Д»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 8-го тура чемпионата Германии
Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Герта» – «Боруссия Дортмунд».
Ставка: победа «Герты» с форой (+0.75) за 2.10.
«Боруссия» набирает больше очков, на мой взгляд, чем заслуживает по качеству своей игры. Надо отметить, что у «шмелей» в этом сезоне неплохо работает оборона. Люсьену Фавру удалось ее более-менее организовать. А вот атака не дает того огня, что был раньше, за исключением Холланда. Сильно сбавили Санчо и Брандт.
«Герта» пока играет довольно нестабильно, но мы видели, как они дали настоящий бой «Баварии». Есть вероятность, что с «Дортмундом» получится нечто похожее. Берлинцы вполне могут сыграть успешно. Беру фору (+0,75) на «Герту». Если «Боруссия» победит 1:0, мы проиграем далеко не все".
- 21 ноября 2020
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