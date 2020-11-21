«Бавария» — «Вердер»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 8-го тура чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 8-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Бавария» — «Вердер».
Ставка: ИТБ 3.5 гола «Баварии» за 1.96, «Вердер» забьёт за 1.71.
«Бавария» выигрывает у «Вердера» всегда. Осечек нет, даже ничьих. Если брать домашние встречи «Баварии», то в подавляющем большинстве случаев это разгром — 6:1, 5:0, 6:0, 5:2…
Уверен, что и сейчас мюнхенцы одержат победу (хотя кэф на это, конечно, смехотворен). Кроме того, я думаю, что «Бавария» способна добиться комфортного преимущества уже в первом тайме. После сборных серьезных потерь у гранда нет — в лазарете Киммих, Дэвис, Зюле и Толиссо. Это позволяет выставить состав, близкий к оптимальному. Кроме того, некоторые немецкие лидеры «Баварии» оставались дома, не получив вызова в сборную.
Что касается «Вердера». Забавно, что четыре последних матча эта команда свела вничью 1:1. В целом беспроигрышная серия «Вердера» составляет шесть матчей (перед четырьмя 1:1 было две победы), ни разу в бундеслиге бременцы не уходили с поля в этом сезоне без гола и только в одном поединке пропустили больше одного. Собственно, в этом и состоит главная интрига — сумеют ли гости забить на «Альянц Арене» и как много они пропустят. В принципе, шанс отличиться у гостей неплохой, ведь «Бавария» в этом сезоне пропустила ото всех соперников, кроме «Айнтрахта» и «Атлетико» (а также в Кубке Германии от «Дюрена» из Оберлиги Миттельрейн).
С высокой вероятностью забьет Левандовски. На его счету колоссальное число голов в ворота «Вердера», это один из его любимых соперников, особенно в Мюнхене. Есть и дубли, и хет-трик, и серия из голов в трех последних очных встречах. Кэф на это низкий (1.26), брал бы его в экспресс".
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