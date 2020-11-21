«Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч 9-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич».

Ставка: победа «МЮ» всухую за 2.24.

«Вест Бром» по-прежнему без побед, в зоне вылета и по уровню игры это на данный момент слабейшая команда АПЛ. Ко всему прочему, в составе «дроздов» двое игроков заразились ковидом, но клуб не назвал их имен.



«Ман Юнайтед» после двух поражений кряду провел на хорошем уровне матч против «Эвертона», заслуженно переиграв «ирисок» на «Гудисоне» 3-1. Думаю, манкунианцы должны продолжить начатое, благо соперник для этого более чем подходящий. «Юнайтед» на данный момент не одержал ни одной победы на «Олд Траффорд» в этом сезоне. Думаю, это наконец случится. Вполне возможно, хозяева при этом не пропустят – «Вест Бром» в последних пяти матчах отличился всего раз".