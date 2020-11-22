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«Лидс» — «Арсенал»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 9-го тура чемпионата Англии

«Лидс» — «Арсенал»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 9-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Лидс» — «Арсенал».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Арсенала» за 1.96.

«Лидс» очень непредсказуем. Может выдать блестящую игру, а может и провалиться. Мне кажется, «Арсеналу» с такими командами играть сейчас удобно. «Канониры» при Артете не стали какими-то воздушными или легкими по игре, но более крепкими. Лондонцы намного лучше действуют именно вторым номером. Такой футбол против «Лидса» как раз подходит: контратаки, наказание соперника за ошибки.

Для меня «Арсенал» является фаворитом этого матча. Хозяева, безусловно, будут много атаковать и вполне вероятно транжирить моменты. Лондонцы свое тоже обязательно создадут. Предлагаю поставить на индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5".

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