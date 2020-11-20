«Краснодар» — «Тамбов»: прогноз Константина Генича на матч 15-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Тамбов» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.15.
«У «Краснодара» удивительная, удручающая серия из шести матчей без побед (3 — в РПЛ и 3 — в ЛЧ). В трёх матчах подряд в чемпионате «Краснодар» уступил. Если взять отрезок с 10-го по 14-й тур, то там набирается четыре поражения. «Краснодар» не в лучшем состоянии находится, он только 10-й. Это, конечно, не место, которое должен занимать «Краснодар» с его возможностями и амбициями.
Рано или поздно серия «Краснодара» должна прерваться. Почему бы её не прервать перед домашним матчем с «Севильей» в Лиге чемпионов.
«Тамбов» сейчас больше думает, куда бы ему переехать, в какой город, с кем бы объединиться. Не исключено, что он объединится с «Кубанью» и будет в дальнейшем у нас краснодарское дерби. Здесь и сейчас Тетрашвили продолжает отбывать дисквалификацию. Бывший игрок «Краснодара» Герман Онугха также не поможет «Тамбову» из-за дисквалификации.
У «Краснодара» есть подозрение на коронавирус у Сафонова. Не совсем понятно, сыграет он или нет. Возможно, сыграет Денис Адамов или же Синицын появится. Кайо дисквалифицирован. Это уже повышает шансы «Краснодара» надёжно сыграть в обороне. Плюс вернулись шведы. Может быть, правда, не в лучшем расположении духа. Но они умеют переключаться. Кабелла должен был набрать форму за эту паузу. Вандерсон, появлявшийся на поле, потом отправившийся в лазарет, также может сыграть.
Я рассчитываю, что «Краснодар» выиграет, причём минимум в два мяча. Хотя в нынешнем состоянии для «Краснодара» любая победа подойдёт. Чистая победа идёт за 1.50. Но попробуем сыграть с форой (-1.5) мяча за 2.15».
- 20 ноября 2020
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:00
-
08:15
-
08:00
-
07:24
-
06:30
- 19 ноября 2020
-
20:05
-
19:23
-
19:00
-
18:13
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:05
-
16:00