«Ахмат» — «Зенит»: где смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ, какой канал покажет
21 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Зенит». Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех грозненцев оценён в 4.85. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.66.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.86, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
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В восьми последних матчах в Грозном петербуржцы пропустили 11 голов.
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