«Спартак» — «Динамо»: где будет трансляция матча, смотреть онлайн

21 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо». Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех бело-голубых оценён в 3.48. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.48.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.90, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20