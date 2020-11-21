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«Севилья» — «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

«Севилья» — «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Сельта».

Ставка: победа «Севильи» за 1.72.

«Сельта» поменяла тренера: был отправлен в отставку Оскар Гарсия. К этой игре галисийцев готовил аргентинский специалист Эдуарду Коудет (недавно с командой работал другой аргентинец — Антонио Мохамед). Коудет до этого тренировал бразильский «Интернасьонал», а сейчас дебютная игры в Испании — против «Севильи».

Думаю, «Севилье» пауза пошла на пользу. Она очень много матчей играла. Где-то было видно, что команда истощилась и подустала. В последнем туре до паузы «Севилья» одержала важную победу над «Осасуной». Но там вымучили победу благодаря голу Лукаса Окампоса с пенальти. Это был его первый гол в чемпионате в этом сезоне. А сама «Севилья» не очень здорово смотрелась.

У «Севильи» положительный баланс матчей против «Сельты» дома. Но в предыдущем сезоне «Севилья» ни разу «Сельту» не обыграла: в Виго уступили 1:2, дома была ничья — 1:1. До этого несколько матчей подряд на «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» обыгрывала «Сельту».

Даже смена тренера, на мой взгляд, кардинальным образом не поменяет ситуацию в галисийском клубе. «Севилья» просто сильнее. И после двухнедельной паузы «Севилья» с новым зарядом сил включится в чемпионат и постарается вернуть те позиции, которые были в прошлом сезоне.

Мой прогноз — «победа «Севильи».

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