«Локомотив» — «Арсенал»: смотреть онлайн, где будет трансляция матча 15-го тура РПЛ

21 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал». Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех туляков оценён букмекерами в 5.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.94.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Арсенал» Тула не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.98, на пенальти — за 2.45.