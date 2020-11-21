«Атлетико» — «Барселона»: во сколько начало матча, какой канал покажет, прогнозы и ставки

21 ноября состоится матч 10-го тура чемпионата Испании «Атлетико Мадрид» — «Барселона». Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер 1».



Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех «Атлетико» оценён букмекерами коэффициентом 2.98.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетико Мадрид» — «Барселона» 21 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.94, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.66.



Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.72. Гол Лионеля Месси идёт за 2.30.