«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России в Грозном

Бывший футболист «Спартака», ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Зенит», который состоится 21 ноября.
Ставка: победа «Зенита» за 1.86.
«Ахмат» представляет серьёзную опасность для действующего чемпиона страны: он очень агрессивно играет дома, умеет настраиваться на матчи с фаворитами. «Зениту» придется трудно, но у петербуржцев нет выбора — три очка нужно брать обязательно, иначе ЦСКА может оторваться в турнирной таблице. Поставлю на гостей».
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.
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