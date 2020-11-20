«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России в Грозном

Бывший футболист «Спартака», ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Зенит», который состоится 21 ноября.



Ставка: победа «Зенита» за 1.86.



«Ахмат» представляет серьёзную опасность для действующего чемпиона страны: он очень агрессивно играет дома, умеет настраиваться на матчи с фаворитами. «Зениту» придется трудно, но у петербуржцев нет выбора — три очка нужно брать обязательно, иначе ЦСКА может оторваться в турнирной таблице. Поставлю на гостей».

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.