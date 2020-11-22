ЦСКА — «Сочи»: прогноз Александра Бубнова на матч 15-го тура РПЛ
Бывший футболист «Спартака», ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата России ЦСКА — «Сочи», который состоится 22 ноября.
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.60.
«Конечно, «Сочи» — крепкий орешек, команда у Владимира Федотова крепкая и неприятная. Но ЦСКА — лидер турнира и фаворит в конкретном матче. Думаю, армейцы справятся с обороной соперника и добудут довольно уверенную победу, сумев сохранить первое место в турнирной таблице чемпионата России.
У них сейчас достаточно вариантов в группе атаки, для двух голов этого должно хватить. Тем более на своём поле. Я бы поставил на счёт 2:0 в пользу подопечных Виктора Гончаренко», — сказал Бубнов.
- 22 ноября 2020
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