ЦСКА — «Сочи»: прогноз Александра Бубнова на матч 15-го тура РПЛ

Бывший футболист «Спартака», ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата России ЦСКА — «Сочи», который состоится 22 ноября.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.60.



«Конечно, «Сочи» — крепкий орешек, команда у Владимира Федотова крепкая и неприятная. Но ЦСКА — лидер турнира и фаворит в конкретном матче. Думаю, армейцы справятся с обороной соперника и добудут довольно уверенную победу, сумев сохранить первое место в турнирной таблице чемпионата России.

У них сейчас достаточно вариантов в группе атаки, для двух голов этого должно хватить. Тем более на своём поле. Я бы поставил на счёт 2:0 в пользу подопечных Виктора Гончаренко», — сказал Бубнов.