«Вильярреал» — «Реал Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 10-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Реал Мадрид».



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.69.

«Поездка в Вильярреал на стадион «Керамика» «Реалу» ничего хорошего не сулит, потому что «Вильярреал» Унаи Эмери находится в прекрасной форме – в 7 последних матчах у «подводников» 6 побед и одна ничья. Правда, это с учетом трех матчей в Лиге Европы, где у «Вильярреала» потрясающая группа – турнир называется Лига Европы, а все три соперника у «Вильярреала» из Азии.



«Реалу», как и любому топ-клубу, тяжело проводить матчи сразу после сборных, когда добавляются разные травмы. Самое скверное, что могло произойти с «Реалом» — это травма капитана Серхио Рамоса. Серхио Рамос не сыграет точно, второй центральный защитник Варан из сборной Франции тоже приехал с травмой. Скорее всего, он сыграет, но кто будет в паре с ним? Начо или Милитао? В любом случае сочетание не такое мощное. На правом фланге наконец-то после очень долгой паузы появится Карвахаль. Это хорошо для атаки «Реала», но в оборонительных функциях Карвахаль не так хорош. Таким образом, все позиции в обороне, кроме левого защитника, выглядят не идеально и не очень хорошо. «Вильярреал» может этим воспользоваться.



Мне кажется, что хорошие шансы у «Вильярреала» здесь отобрать очки у «Реала». Я практически уверен, что «Вильярреал» забьет, тем более, что вернулся Дани Парехо. С ним «подводники» сразу же прибавили. У «Реала» возвращаются в строй атакующие игроки. Скорее всего, сможет сыграть Азар, как и Бензема, у которых были небольшие проблемы. В такой ситуации основной ставкой должна быть обе забьют.

Коэффициент на это не очень большой, поэтому нужно немножко осложнить эту ставку. Мне понравилась ставка на то, что обе забьют и тотал будет больше 2.5. Хоть и соблазнительно здесь поставить против «Реала», но я абстрагируюсь от прогноза на конкретную команду, хотя мне кажется, что «Вильярреал» имеет все шансы отобрать очки у «Реала». Но на это ставить не буду".