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«Спартак» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч 15-го тура РПЛ

«Спартак» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч 15-го тура РПЛ
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.70.

«Динамовцы сейчас в порядке. Команды соседствуют не только в географическом смысле, но и в турнирной таблице. 28 очков у «Спартака», 26 — у «Динамо». Если динамовцы одержат очередную победу, а она может стать 4-й подряд, то обойдут «Спартак».

«Спартак» без Доменико Тедеско занимался в эту паузу. Он уезжал к себе на родину. Вообще, у «Спартака» было достаточно много выходных. Большой вопрос, как «Спартак» подготовится к этому матчу. В последних двух матчах у «Спартака» игра не клеилась — что с «Ростовом», что с «Уралом», где сыграли 2:2.

Динамовцы в последних играх смотрелись поубедительнее. Не самая лучшая игра была с «Тамбовом», но там повезло. А в домашних встречах с «Сочи» и с «Локомотивом» при Сандро Шварце действительно очень хороший футбол был показан. Но очень много «Динамо» забило. Думаю, что «Спартак» с Тедеско сделает на этом определенный акцент.

Сами динамовцы боятся или опасаются группы атаки «Спартака», очень быстрой, подвижной, ртутной. Там и Ларссон, и Понсе, и другие футболисты. В этом старейшем дерби, думаю, основной акцент будет сделан на обороне. Предполагаю, что будет забито небольшое количество мячей. Если смотреть на статистику, то в последних пяти очных встречах лишь раз был верх. В 2018-м этот матч был, тогда Рыков забил сумасшедший мяч со своей половины поля.

Мой прогноз — «тотал меньше 2.5 мяча».

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