«Спартак» — «Динамо»: прогноз Георгия Черданцева на матч 15-го тура чемпионата России

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Москва.
Ставка: обе забьют за 1.90.
«Динамо» ушло на двухнедельный перерыв, имея серию из нескольких побед подряд под руководством нового тренера, причем все победные встречи были результативными. «Спартак» тоже играл результативно, но с точки зрения содержания игры не очень ровно.
На исход этого матча я все равно поостерегся делать прогноз, потому что совсем непонятно, в каком состоянии вернулись сборники, а особенно из сборной России. После 0:5 с Сербией, хотя тот же Лесовой не играл при его первом вызове в сборную. Непонятно, в каком он состоянии: подавленном или воодушевленном, потому что его пригласили в национальную команду.
Тот же Евгеньев вышел на игру, которая завершилась со счетом 0:5. Это ему в плюс в будущем, но с точки зрения настроения тут все совершенно непонятно. Нужно смотреть на голы. Я уже сказал об отличной форме Лисового, который хорошо играет и в неплохом настроении. После всех поездок за сборной он тренировался в Москве. Думаю, что за две недели он силы сохранил. Он уже забивал «Спартаку», выступая за «Арсенал». Если он выйдет в стартовом составе и с ним все нормально, то в онлайне я бы взял гол Лесового.
Под двойку на обе забьют и больше двойки тотал больше 2.5. Предполагается, что матч будет с небольшим количеством мячей. Я лично сомневаюсь. Наоборот игра может быть яркая и интересная, зачем ребятам закрываться. Это первое немецкое дерби. Думаю, что и Шварц, и Тедеско будут настроены на победу в этом матче.
Стоит ждать открытый футбол, поэтому обе забьют. У «Динамо» есть кому забивать, у «Спартака» тоже. Ставка на обе забьют — это такой выбор, который стоит иметь ввиду".
- 21 ноября 2020
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:50
-
11:40
-
11:35
-
11:30