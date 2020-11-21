Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Спартак» — «Динамо»: прогноз Георгия Черданцева на матч 15-го тура чемпионата России

«Спартак» — «Динамо»: прогноз Георгия Черданцева на матч 15-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Москва.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Динамо» ушло на двухнедельный перерыв, имея серию из нескольких побед подряд под руководством нового тренера, причем все победные встречи были результативными. «Спартак» тоже играл результативно, но с точки зрения содержания игры не очень ровно.

На исход этого матча я все равно поостерегся делать прогноз, потому что совсем непонятно, в каком состоянии вернулись сборники, а особенно из сборной России. После 0:5 с Сербией, хотя тот же Лесовой не играл при его первом вызове в сборную. Непонятно, в каком он состоянии: подавленном или воодушевленном, потому что его пригласили в национальную команду.

Тот же Евгеньев вышел на игру, которая завершилась со счетом 0:5. Это ему в плюс в будущем, но с точки зрения настроения тут все совершенно непонятно. Нужно смотреть на голы. Я уже сказал об отличной форме Лисового, который хорошо играет и в неплохом настроении. После всех поездок за сборной он тренировался в Москве. Думаю, что за две недели он силы сохранил. Он уже забивал «Спартаку», выступая за «Арсенал». Если он выйдет в стартовом составе и с ним все нормально, то в онлайне я бы взял гол Лесового.

Под двойку на обе забьют и больше двойки тотал больше 2.5. Предполагается, что матч будет с небольшим количеством мячей. Я лично сомневаюсь. Наоборот игра может быть яркая и интересная, зачем ребятам закрываться. Это первое немецкое дерби. Думаю, что и Шварц, и Тедеско будут настроены на победу в этом матче.

Стоит ждать открытый футбол, поэтому обе забьют. У «Динамо» есть кому забивать, у «Спартака» тоже. Ставка на обе забьют — это такой выбор, который стоит иметь ввиду".

«Спартак» — «Динамо». Прогноз: Тедеско и Шварц согреют болельщиков жарким московским дерби
Больше красно-белых в РПЛ забили лишь «Зенит» и ЦСКА, но и у бело-голубых 10 голов за три тура.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020