«Спартак» — «Динамо»: прогноз Георгия Черданцева на матч 15-го тура чемпионата России

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Москва.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Динамо» ушло на двухнедельный перерыв, имея серию из нескольких побед подряд под руководством нового тренера, причем все победные встречи были результативными. «Спартак» тоже играл результативно, но с точки зрения содержания игры не очень ровно.



На исход этого матча я все равно поостерегся делать прогноз, потому что совсем непонятно, в каком состоянии вернулись сборники, а особенно из сборной России. После 0:5 с Сербией, хотя тот же Лесовой не играл при его первом вызове в сборную. Непонятно, в каком он состоянии: подавленном или воодушевленном, потому что его пригласили в национальную команду.



Тот же Евгеньев вышел на игру, которая завершилась со счетом 0:5. Это ему в плюс в будущем, но с точки зрения настроения тут все совершенно непонятно. Нужно смотреть на голы. Я уже сказал об отличной форме Лисового, который хорошо играет и в неплохом настроении. После всех поездок за сборной он тренировался в Москве. Думаю, что за две недели он силы сохранил. Он уже забивал «Спартаку», выступая за «Арсенал». Если он выйдет в стартовом составе и с ним все нормально, то в онлайне я бы взял гол Лесового.



Под двойку на обе забьют и больше двойки тотал больше 2.5. Предполагается, что матч будет с небольшим количеством мячей. Я лично сомневаюсь. Наоборот игра может быть яркая и интересная, зачем ребятам закрываться. Это первое немецкое дерби. Думаю, что и Шварц, и Тедеско будут настроены на победу в этом матче.



Стоит ждать открытый футбол, поэтому обе забьют. У «Динамо» есть кому забивать, у «Спартака» тоже. Ставка на обе забьют — это такой выбор, который стоит иметь ввиду".