«Спартак» — «Динамо»: прогноз Дмитрия Симонова на московское дерби в 15-м туре РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Динамо» Москва.
Ставка: ничья за 3.34, обе забьют за 1.90.
«Тренеры команд хорошо друг друга знают по Германии. Счет в личном противостоянии Тедеско («Шальке») и Шварца («Майнц») — в пользу Доменико, 3:1. Но я не считаю «Спартак» Тедеско фаворитом в противостоянии с «Динамо» Шварца. У бело-голубых нет серьезных кадровых проблем, они одержали три победы подряд, стали играть в результативный футбол, у них отличное настроение, а в сборные уезжало не так много футболистов. «Спартак» тоже в порядке, за исключением травмы Соболева, из-за которой разгорелся сыр-бор между клубом и сборной.
Но у красно-белых есть Понсе, Ларссон и Кокорин, который должен был использовать паузу для набора формы (как, кстати, и еще один новичок Мозес). Поэтому мне наиболее вероятным исходом представляется результативная ничья. Такой результат удовлетворит примерно всех, учитывая форму и статус соперников».
- 21 ноября 2020
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