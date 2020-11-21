Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Спартак» — «Динамо»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата России

«Спартак» — «Динамо»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ сезона-2020/21 «Спартак» — «Динамо» Москва.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.70.

«В последних двух матчах РПЛ красно-белые не побеждают, и это, вероятно, повлияет на действия подопечных Доменико Тедеско во встрече с «Динамо». Хозяева и так мало позволяют соперникам у своих ворот, но теперь мы можем увидеть еще более строгую модель игры от немецкого специалиста. Есть уверенность в том, что приятную третью строчку «Спартак» терять уж совсем не захочет, а потому и свободных зон для соперника впереди будет минимум.

Если в прошлом туре «Локомотив» достался динамовцам в очень уставшем виде после битвы с мадридским «Атлетико», то большинство игроков «Спартака» сейчас в полном порядке, и они вполне способны нанести первое поражение гостям под руководством нового главного тренера Сандро Шварца. Я считаю, что в интересах «Динамо» сыграть в этом поединке осторожно, без лишнего риска для своих ворот.

Полагаю, в этой игре не будет голевой феерии. Команды занимают комфортные места в таблице, поэтому можно сказать, что в данный момент обе стороны устроит ничейный результат. Сильно рисковать ради победы вряд ли кто-нибудь будет. Предлагаю поставить на ТМ (2.5) гола».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020