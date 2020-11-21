«Спартак» — «Динамо»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата России

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ сезона-2020/21 «Спартак» — «Динамо» Москва.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.70.
«В последних двух матчах РПЛ красно-белые не побеждают, и это, вероятно, повлияет на действия подопечных Доменико Тедеско во встрече с «Динамо». Хозяева и так мало позволяют соперникам у своих ворот, но теперь мы можем увидеть еще более строгую модель игры от немецкого специалиста. Есть уверенность в том, что приятную третью строчку «Спартак» терять уж совсем не захочет, а потому и свободных зон для соперника впереди будет минимум.
Если в прошлом туре «Локомотив» достался динамовцам в очень уставшем виде после битвы с мадридским «Атлетико», то большинство игроков «Спартака» сейчас в полном порядке, и они вполне способны нанести первое поражение гостям под руководством нового главного тренера Сандро Шварца. Я считаю, что в интересах «Динамо» сыграть в этом поединке осторожно, без лишнего риска для своих ворот.
Полагаю, в этой игре не будет голевой феерии. Команды занимают комфортные места в таблице, поэтому можно сказать, что в данный момент обе стороны устроит ничейный результат. Сильно рисковать ради победы вряд ли кто-нибудь будет. Предлагаю поставить на ТМ (2.5) гола».
- 21 ноября 2020
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