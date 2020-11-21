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Медведев — Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на полуфинал Итогового турнира ATP в Лондоне

Медведев — Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на полуфинал Итогового турнира ATP в Лондоне
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Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил МедведевРафаэль Надаль в полуфинале Итогового турнира ATP-2020.

Ставка: победа Медведева за 1.73.

«Полуфинал турнира в Лондоне. Россиянин Даниил Медведев сыграет с великим и ужасным Рафаэлем Надалем. Правда, Рафа великий и ужасный не на этом турнире и не в зале. Видно, что по истории выступлений Надаль не очень любит выступать на итоговом турнире. Кроме того, Рафе неудобно выступать в зале, в то время как с детства испанцы тренируются на грунте.

В целом Надаль неплохо выглядит, неплохо подает, даже порой сверхмощно. Порой ему хочется затягивать розыгрыши на своей подаче и это понятно.

Но Медведев набрал отличный ход. Он выиграл в Париже, великолепным образом чувствует свои комбинации. Есть понимание игры и по счету Медведев играет очень прилично. Сейчас или никогда. Даня Медведев может выйти в свой первый финал на итоговом чемпионате и обыграть на одном турнире Джоковича и Надаля. Какая шикарная возможность.

Думаю, Медведеву по силам воспользоваться этим шансом и выйти в финал».

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