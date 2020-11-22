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«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Максима Ромащенко на матч 9-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Максима Ромащенко на матч 9-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист Максим Ромащенко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Лестер».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.90.

«Матчи лидеров английской Премьер-лиги, а именно такими командами сейчас являются и «Ливерпуль», и «Лестер», всегда обещают качественное зрелище и искрометный футбол. Думаю, так будет и на этот раз.

«Ливерпуль» в минувшем, скомканном из-за коронавируса сезоне, стал чемпионом страны спустя 30 лет, причем выиграл турнир задолго до его окончания, с огромным отрывом от конкурентов. Однако в новом чемпионате команда пока выступает не столь уверенно, и занимает третье место после восьми туров, но от лидирующего «Лестера» ливерпудлианцев отделяет всего одно очко. Серия команды из пяти побед в официальных матчах (три в Лиге Чемпионов и две – в рамках АПЛ) прервалась в минувшем туре гостевой ничьей с главным соперником последних двух сезонов «Манчестер Сити» 1:1.

«Лестер» после совершенно неожиданной победы в чемпионате в 2016 году несколько сезонов выступал в роли середняка. Новый подъем начался в прошлом сезоне, когда «лисы» заняли пятое место и получили право выступить в Лиге Европы. Сейчас же клуб является лидером в турнирной таблице, находясь на великолепной серии из шести побед в официальных матчах (три – в АПЛ и три – в еврокубке). По-прежнему в строю неувядающий Джейми Варди, главный голеадор команды в чемпионском сезоне.

Думаю, что в такой принципиальной встрече больше шансов на победу будет у действующего чемпиона, имеющего гораздо более сбалансированный состав. Мой прогноз – победа «Ливерпуля».

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