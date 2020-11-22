«Лидс» — «Арсенал»: прогноз Максима Калиниченко на матч 9-го тура АПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лидс» – «Арсенал».



Ставка: тотал больше 3 гола за 2.05.



«Арсенал» идет сейчас в середине на 11-м месте с 12-ю очками. «Лидс» же идет ближе к зоне вылета на 15-й позиции. Но этот матч интересен не турнирной обстановкой. Наблюдать за матчами с топ-клубами в исполнении «Лидса» — одно удовольствие. Настоящий праздник футбола устроила эта команда на старте АПЛ. Сыграла на равных с «Ливерпулем» (3:4), крупно обыграла затем «Фулхэм» (снова 4:3), а через один матч смогла выстоять в игре с «Ман Сити» — 1:1.



Правда, два последних матча эта команда провалила – 1:4 в обеих играх. Возможно, пауза на матчи сборных поможет «Лидсу» сделать некоторые изменения и постараться набрать очки в матче с «Арсеналом». Как минимум яркую игру от этого клуба я точно жду.



«Арсенал» тоже в этом сезоне интересно смотреть. Да, результаты у него пока схожи с теми, что были в прошлом сезоне. Но сейчас качество игры команды Артеты совсем другое. Видны старание игроков, новые схемы в матчах с разными соперниками.



Но выступают «канониры» все равно с переменным успехом. То они выиграют в нескольких матчах Лиги Европы, победят в гостях позиционно «МЮ». А в других встречах безнадежно уступят «Ман Сити» (0:1) и разгромно влетят в игре с «Астон Виллой» — 0:3.



Одно ясно точно – в этой игре команды не будут отсиживаться в обороне. Паузы на матчи сборных дали командам время перевести дух. Учитывая количество игроков, вызванных в национальные команды, «Лидс» сейчас более свежий, чем «Арсенал». Но класс «канониров» все равно выше. Даже немного уставшие игроки лондонцев способны создать проблемы обороне «Лидса».



В своем прогнозе я оттолкнусь от количества забитых мячей. Я считают, что их будет много. «Лидс» уже доказал, что умеет играть против сильных соперников. А «Арсеналу» слишком нужны очки сейчас. Моя ставка в этой игре – тотал забитых мячей больше 3".