Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: прогноз Сергея Фомина на полуфинал Итогового турнира ATP

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Итогового турнира в Лондоне Даниил Медведев — Рафаэль Надаль.
Ставка: победа Надаля с форой (+2.5) за 1.61.
«Медведев прекрасно проводит последние турниры: девять побед в десяти играх, титул на парижском «Мастерсе», обыгран в двух сетах Джокович. Но настолько ли хорош Даниил, чтобы считаться фаворитом против самого Рафаэля Надаля? Однозначно нет.
Во-первых, Рафа не так уж и плох. Здесь обыграл одного из лучших теннисистов сезона Рублева, а также прошлогоднего триумфатора Циципаса. Да и с Тимом катастрофической разницы не было, хоть и уступил испанец.
Во-вторых, лички. Все три игры остались за Надалем, причем все три против пикового Медведева образца прошлого сезона и все — именно на индуре. Да, можно утверждать, что везло тогда Рафе и что незаслуженно проигрывал Даниил — но факт остается фактом. К тому же подобная личная история отражается на сопернике еще и в плане психологии, а Даня теннисист с крайне неустойчивой психикой.
Ну и последний фактор за Надаля — мотивация. Рафа выиграл турниры всех уровней, выиграл Олимпиаду, но титула с Итогового у него еще нет. С годами Надаль не играет лучше, а значит, у него последний шанс завоевать сей трофей».
- 21 ноября 2020
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