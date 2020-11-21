«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Алексея Смирнова на матч 10-го тура чемпионата Испании

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 10-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетико Мадрид» — «Барселона».
Ставка: гол в каждом тайме за 1.74.
«Оба клуба на следующей неделе будут проводить матчи Лиги чемпионов, где у них нет серьезных проблем. «Барселона» лидирует в группе и следующий матч проведет с киевским «Динамо», а у «Атлетико» очень мало шансов потерять очки в домашней битве с железнодорожниками. Я считаю, что в текущем поединке футболисты не станут заниматься экономией сил.
Потери в атаке есть с обеих сторон: за матрасников не сыграют Луис Суарес и Янник Карраско, а в составе каталонцев будет отсутствовать Ансу Фати. Под вопросом находится и участие в матче Филиппе Коутиньо. Несмотря на это, на поле будут другие мастера своего дела. У хозяев это Маркос Льоренте и Жоау Феликс, которые определенно поймали кураж в последних встречах. Не вызывает вопросов и нападение гостей в виде Лионеля Месси и Антуана Гризманна.
«Атлетико» и «Барселона» имеют по две игры в запасе, но это совсем не означает, что сейчас футболистам можно расслабиться и играть вничью. Если подопечные Диего Симеоне занимают третью строчку с 17 очками, то положение команды Рональда Кумана гораздо хуже – восьмое место при 11 набранных очках. В последнее время редкий тайм обходится без голов от этих клубов. Полагаю, в этой встрече забитые мячи будут как до перерыва, так и после него».
- 21 ноября 2020
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